Francoforte: prevalgono le vendite su Aixtron
(Teleborsa) - A picco Aixtron, che presenta un pessimo -4,12%.
La tendenza ad una settimana di Aixtron è più fiacca rispetto all'andamento del MDAX. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
La situazione di medio periodo di Aixtron resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 48,63 Euro. Supporto visto a quota 46,99. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 50,27.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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