Francoforte: prevalgono le vendite su Aixtron

(Teleborsa) - A picco Aixtron , che presenta un pessimo -4,12%.



La tendenza ad una settimana di Aixtron è più fiacca rispetto all'andamento del MDAX . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





La situazione di medio periodo di Aixtron resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 48,63 Euro. Supporto visto a quota 46,99. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 50,27.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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