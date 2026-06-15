Bank of England, Goldman Sachs stima tassi fermi per tutto il 2026

(Teleborsa) - La prossima riunione di politica monetaria della Bank of England
si terrà giovedì 18 giugno
e, secondo Goldman Sachs
, è molto probabile che il tasso di riferimento verrà mantenuto invariato al 3,75%
. Gli analisti si attendono una votazione con esito 7-2, con i membri del Comitato di Politica Monetaria (MPC) Pill e Greene attesi a favore di un aumento di 25 punti base.
La banca d’investimento prevede che il linguaggio delle indicazioni prospettiche rimanga sostanzialmente invariato rispetto alla riunione di aprile
. Il Comitato indicherà probabilmente che mantenere i tassi invariati è appropriato
, ribadendo al contempo di essere "pronto ad agire se necessario
" per contenere le pressioni inflazionistiche.
Goldman Sachs continua a stimare che il MPC rimarrà fermo per tutto il 2026
, con possibili tagli dei tassi nel 2027
. Inoltre, gli analisti indicano che la crescita della produzione rimanga al di sotto del trend per il resto del 2026 e si aspettano che l’inflazione raggiunga un picco del 3,7% nel quarto trimestre
.