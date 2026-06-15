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Bank of England, Goldman Sachs stima tassi fermi per tutto il 2026

Possibili tagli nel 2027

Banche, Finanza
Bank of England, Goldman Sachs stima tassi fermi per tutto il 2026
(Teleborsa) - La prossima riunione di politica monetaria della Bank of England si terrà giovedì 18 giugno e, secondo Goldman Sachs, è molto probabile che il tasso di riferimento verrà mantenuto invariato al 3,75%. Gli analisti si attendono una votazione con esito 7-2, con i membri del Comitato di Politica Monetaria (MPC) Pill e Greene attesi a favore di un aumento di 25 punti base.

La banca d’investimento prevede che il linguaggio delle indicazioni prospettiche rimanga sostanzialmente invariato rispetto alla riunione di aprile. Il Comitato indicherà probabilmente che mantenere i tassi invariati è appropriato, ribadendo al contempo di essere "pronto ad agire se necessario" per contenere le pressioni inflazionistiche.

Goldman Sachs continua a stimare che il MPC rimarrà fermo per tutto il 2026, con possibili tagli dei tassi nel 2027. Inoltre, gli analisti indicano che la crescita della produzione rimanga al di sotto del trend per il resto del 2026 e si aspettano che l’inflazione raggiunga un picco del 3,7% nel quarto trimestre.
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