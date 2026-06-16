Lockheed Martin, contratto da 514 milioni di dollari con la US Space Force per satelliti GPS

(Teleborsa) - Lockheed Martin si è aggiudicata dalla US Space Force un contratto da 514 milioni di dollari per la costruzione dei veicoli spaziali GPS IIIF numero 23 e 24, portando così a 14 il numero totale di veicoli spaziali previsti per il programma GPS IIIF.



La costellazione GPS - riporta una nota - dispone di funzionalità importanti riguardanti posizionamento, navigazione e temporizzazione per le principali piattaforme militari prodotte dal gruppo. Per i civili, essa è utile per le transazioni bancarie, le reti di telecomunicazione, i servizi di emergenza e la navigazione quotidiana.



"Modernizzare la costellazione con veicoli spaziali di nuova generazione altamente resistenti garantisce ai militari l'accesso alle funzionalità GPS necessarie per le loro missioni", ha dichiarato Christina Mancinelli, vicepresidente delle comunicazioni e della navigazione globali di Lockheed Martin. "Continuiamo a investire in tecnologie avanzate, infrastrutture e nelle persone che sono la forza trainante della produzione di questi veicoli spaziali che aiutano le nostre forze armate a garantire la pace".

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