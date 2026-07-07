Londra: balza in avanti ConvaTec Group
(Teleborsa) - Rialzo marcato per la società di prodotti e tecnologie medicali, che tratta in utile dell'1,91% sui valori precedenti.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a ConvaTec Group rispetto all'indice di riferimento.
L'esame di breve periodo di ConvaTec Group classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 2,256 sterline e primo supporto individuato a 2,225. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 2,287.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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