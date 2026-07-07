Londra: balza in avanti ConvaTec Group

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la società di prodotti e tecnologie medicali , che tratta in utile dell'1,91% sui valori precedenti.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a ConvaTec Group rispetto all'indice di riferimento.





L'esame di breve periodo di ConvaTec Group classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 2,256 sterline e primo supporto individuato a 2,225. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 2,287.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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