Londra: risultato positivo per ConvaTec Group
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la società di prodotti e tecnologie medicali, in guadagno del 2,16% sui valori precedenti.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di ConvaTec Group evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso ConvaTec Group rispetto all'indice.
La situazione di medio periodo di ConvaTec Group resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 2,1 sterline. Supporto visto a quota 2,054. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 2,146.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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