Londra: risultato positivo per ConvaTec Group

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la società di prodotti e tecnologie medicali , in guadagno del 2,16% sui valori precedenti.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di ConvaTec Group evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso ConvaTec Group rispetto all'indice.





La situazione di medio periodo di ConvaTec Group resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 2,1 sterline. Supporto visto a quota 2,054. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 2,146.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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