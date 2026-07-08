Londra: giornata depressa per ConvaTec Group

(Teleborsa) - Ribasso per la società di prodotti e tecnologie medicali , che presenta una flessione del 3,14%.



Il trend di ConvaTec Group mostra un andamento in sintonia con quello del FTSE 100 . Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.





L'esame di breve periodo di ConvaTec Group classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 2,206 sterline e primo supporto individuato a 2,132. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 2,281.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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