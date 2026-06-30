Londra: positiva la giornata per Rolls-Royce Holdings

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del produttore di motori per l'industria aeronautica, navale ed energetica , con una variazione percentuale del 2,44%.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, si nota che Rolls-Royce Holdings mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,69%, rispetto a +1,56% del principale indice della Borsa di Londra ).





L'esame di breve periodo di Rolls-Royce Holdings classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 14,63 sterline e primo supporto individuato a 14,26. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 15.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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