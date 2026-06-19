Pesante sul mercato di New York Accenture

(Teleborsa) - Ribasso per la società specializzata in consulenza gestionale, servizi tecnologici e di outsourcing , che passa di mano in perdita del 17,97%.



L'andamento di Accenture nella settimana, rispetto all' S&P-500 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Il quadro tecnico di Accenture segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 124,2 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 133,3. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 120,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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