Accenture scivola in fondo al mercato di New York

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per la società specializzata in consulenza gestionale, servizi tecnologici e di outsourcing , che esibisce una perdita secca del 16,16% sui valori precedenti.



La tendenza ad una settimana di Accenture è più fiacca rispetto all'andamento dell' S&P-500 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Il quadro tecnico di Accenture segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 126,7 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 134,7. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 122,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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