AFC e Italia rafforzano la cooperazione per lo sviluppo dell’Africa

Accordi strategici nell’ambito del Piano Mattei per investimenti in infrastrutture, energia, industria e corridoi commerciali africani

(Teleborsa) - Africa Finance Corporation (AFC), principale istituzione del continente per le soluzioni infrastrutturali, ha firmato oggi una serie di accordi strategici di cooperazione con importanti partner italiani in occasione dell’AFC–Italy Business Forum a Roma, segnando un passo significativo nella trasformazione della cooperazione Italia–Africa in progetti bancabili, soluzioni di finanziamento scalabili e partnership industriali di lungo periodo in tutto il continente africano.



Il forum ha riunito rappresentanti di alto livello del Governo, tra cui il Viceministro delle Imprese e del Made in Italy, Valentino Valentini e il Direttore Generale del Tesoro, Riccardo Barbieri Hermitte, istituzioni finanziarie per lo sviluppo, industrie, investitori e sponsor dei progetti con l’obiettivo di rafforzare la cooperazione tra Africa e Italia e promuovere gli obiettivi del Piano Mattei per l’Africa. Tra i principali risultati del forum strategico, sono stati siglati diversi accordi con Cassa Depositi e Prestiti (CDP), SACE, Confindustria Assafrica & Mediterraneo e IMAGRO, volti a definire un quadro di collaborazione rafforzata negli ambiti del finanziamento delle infrastrutture, del supporto al credito all’esportazione, della preparazione dei progetti, degli approvvigionamenti industriali, del business matchmaking e della partecipazione del settore privato ai progetti sostenuti dall’AFC in tutta l’Africa.



Le partnership sono coerenti con gli obiettivi del Piano Mattei dell’Italia e mettono insieme, da un lato, il mandato di AFC nello sviluppo delle infrastrutture, il portafoglio di progetti africani e le capacità di mitigazione del rischio e, dall’altro, la finanza italiana per lo sviluppo, gli strumenti di credito all’esportazione, le reti industriali e le competenze del settore privato. Insieme, le istituzioni lavoreranno per mobilitare capitali e accelerare gli investimenti in settori chiave quali energia e fonti rinnovabili, trasporti e logistica, minerali critici, risorse naturali, industria pesante, manifattura, infrastrutture tecnologiche e corridoi commerciali regionali.



Gli accordi si fondano su una partnership in crescita tra AFC e le istituzioni italiane. Negli ultimi anni, CDP ha messo a disposizione di AFC finanziamenti per 400 milioni di euro, tra cui un prestito da 250 milioni nel 2025, assistito da una garanzia SACE pari all’80%. Queste operazioni rafforzano la fiducia delle istituzioni nella capacità di AFC di realizzare progetti infrastrutturali ad alto impatto nel continente, con particolare attenzione al Corridoio di Lobito. I nuovi quadri di cooperazione ampliano tale rapporto oltre la cooperazione allo sviluppo tradizionale, puntando su progetti infrastrutturali e industriali sostenibili dal punto di vista commerciale, capaci di generare competitività economica di lungo periodo, resilienza delle catene di approvvigionamento e prosperità condivisa.



Samaila Zubairu, Presidente e CEO di AFC, ha dichiarato: "L’AFC–Italy Business Forum nasce per andare oltre il dialogo e creare percorsi concreti di investimento e cooperazione industriale tra Africa e Italia e gli accordi firmati oggi dimostrano questo impegno in modo tangibile. Combinando l’esperienza di AFC nello sviluppo dei progetti e il proprio portafoglio di investimenti con i punti di forza finanziari, industriali e tecnologici dell’Italia, stiamo creando le partnership necessarie per mobilitare capitali, ridurre il rischio degli investimenti e accelerare lo sviluppo industriale in Africa. Queste collaborazioni contribuiranno a trasformare le opportunità in progetti bancabili, rafforzando le catene del valore, creando occupazione e sostenendo una crescita economica sostenibile nel continente".



Lorenzo Ortona, Vice-Coordinatore nazionale del Piano Mattei, ha dichiarato: "Il Piano Mattei è stato concepito per costruire un partenariato paritario con i Paesi africani, basato su progetti concreti e benefici condivisi. La nostra collaborazione con Africa Finance Corporation incarna pienamente questo spirito: negli ultimi anni AFC si è dimostrata un partner affidabile e competente, capace di tradurre le ambizioni del Piano in iniziative finanziabili e investimenti reali, a beneficio sia delle economie africane sia del sistema italiano. Desidero ringraziare AFC per il lavoro svolto insieme, che ha consentito di mobilitare capitali, condividere i rischi e aprire nuove opportunità per le imprese italiane lungo filiere strategiche: dalle infrastrutture all’energia, dalle materie prime critiche ai corridoi commerciali. Gli accordi firmati oggi consolidano un percorso già avviato e rafforzano i legami economici tra Italia e continente africano. Sono certo che questa sinergia continuerà a crescere, generando investimenti, occupazione e prosperità condivisa su entrambe le sponde del Mediterraneo".



Nell’ambito dell’accordo con CDP, AFC e l’istituzione finanziaria italiana per lo sviluppo si esploreranno opportunità di interventi congiunti su progetti strategici, future modalità di finanziamento, iniziative di preparazione dei progetti e collaborazioni con imprese africane e italiane. La partnership sosterrà inoltre l’individuazione e lo sviluppo di progetti finanziabili nei settori prioritari, tra cui infrastrutture, energia, acqua, tutela dell’ambiente, risorse naturali, agricoltura, sicurezza alimentare e manifattura.



Giovanni Gorno Tempini, Presidente di Cassa Depositi e Prestiti, ha dichiarato: "Gli accordi firmati oggi segnano un passo significativo verso una nuova fase della partnership tra Italia e Africa, riflettendo il cambiamento introdotto dal Piano Mattei verso una cooperazione di lungo periodo reciprocamente vantaggiosa e basata su priorità condivise e sviluppo industriale. In qualità di Istituzione Nazionale di Promozione e Istituzione Finanziaria per lo Sviluppo, CDP svolge un ruolo centrale nella realizzazione di questa visione, mobilitando risorse e strumenti finanziari a supporto di programmi di investimento trasformativi nel continente. Rinnovando la collaborazione con Africa Finance Corporation, rafforziamo la nostra capacità di co-sviluppare progetti, ampliare le opportunità di cofinanziamento e connettere fin dalle prime fasi le imprese africane e italiane, contribuendo a rendere gli investimenti più solidi, finanziabili e attrattivi per i capitali privati favorendo una crescita sostenibile e una prosperità condivisa."



Il quadro di cooperazione con SACE, l’agenzia italiana per il credito all’esportazione, si concentrerà sull’utilizzo di garanzie, strumenti di rafforzamento del credito, supporto all’export e meccanismi di condivisione del rischio per attrarre investimenti e favorire una maggiore partecipazione delle imprese italiane ai progetti infrastrutturali e industriali africani.



Michele Pignotti, Amministratore Delegato di SACE, ha dichiarato: "SACE è la principale Export Credit Agency per nuovi impegni in Africa, con oltre 6,4 miliardi mobilitati nel continente dal lancio del Piano Mattei. La partnership con AFC è fondamentale per sbloccare il pieno potenziale degli scambi e degli investimenti tra Italia e Africa. Insieme puntiamo a favorire la partecipazione delle imprese italiane ai progetti più strategici del continente, che spaziano dai corridoi di trasporto alle infrastrutture energetiche, dallo sviluppo industriale alle catene del valore delle materie prime critiche. Il nostro accordo crea un quadro che consente di individuare in anticipo le opportunità, mobilitare capitali in modo più efficace e generare sinergie più solide tra i nostri strumenti e le nostre competenze."



AFC ha inoltre firmato un accordo strategico di cooperazione con Confindustria Assafrica & Mediterraneo, l’organizzazione che sostiene l’internazionalizzazione delle imprese italiane in Africa, Medio Oriente e Turchia. L’intesa rafforzerà l’interazione tra promotori di progetti africani e imprese italiane attraverso missioni imprenditoriali, attività di promozione degli investimenti, iniziative di matchmaking, conferenze e piattaforme di condivisione della conoscenza, volte ad accrescere la partecipazione del settore privato ai progetti di AFC.



Enrico Maria Bagnasco, Presidente di Confindustria Assafrica & Mediterraneo, ha dichiarato: "La collaborazione con Africa Finance Corporation rappresenta un’opportunità per sostenere una presenza italiana in Africa più forte ed efficace. Il Memorandum of Understanding firmato oggi con AFC costituisce un passo importante in questa direzione. Fornisce una base più strutturata alla cooperazione e contribuisce a rafforzare il legame tra AFC e l’industria italiana, aprendo nuove opportunità progettuali e supportando il coinvolgimento delle imprese italiane nello sviluppo infrastrutturale del continente africano".



Mentre AFC continua ad ampliare la propria rete di partnership strategiche con istituzioni finanziarie per lo sviluppo, agenzie di credito all’esportazione e attori industriali a livello globale, la Corporation conferma il proprio impegno nel mobilitare capitali, competenze e collaborazioni necessari per sviluppare infrastrutture resilienti, promuovere l’industrializzazione e sbloccare il potenziale economico di lungo periodo dell’Africa.

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