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Piazza Affari: calo per il comparto media dell'Italia

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Piazza Affari: calo per il comparto media dell'Italia
L'Indice media italiano perde l'1,01%, continuando la seduta a 9.079,24 punti.
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