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Piazza Affari: brusca correzione per il comparto media dell'Italia

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: brusca correzione per il comparto media dell'Italia
Si abbattono le vendite sull'indice media italiano, che continua la giornata a 9.252,64 punti, in forte calo dell'1,55%.
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