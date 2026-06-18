Piazza Affari: giornata depressa per DiaSorin
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per l'azienda produttrice di apparati diagnostici, che mostra un decremento dell'1,89%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB, evidenzia un rallentamento del trend di DiaSorin rispetto al principale indice della Borsa di Milano, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Il quadro tecnico della società biotecnologica suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 62,96 Euro con tetto rappresentato dall'area 64,08. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 62,58.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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