Prevalgono i rialzi nel Vecchio Continente. A Milano guida Avio dopo accordo di investimento con Advent

(Teleborsa) - Avvio di seduta perlopiù in denaro per le borse europee
, dopo una chiusura positiva ieri a Wall Street seguita da nuovi cali delle borse in Asia, legati al crollo di Seul e del gruppo Samsung, sempre su timori per le enormi spese e i dubbi sui ritorni dell'intelligenza artificiale. Piazza Affari parte in frazionale rialzo trainata da Avio
che ha siglato un accordo di investimento con Advent
volto a sostenere la crescita di lungo termine dell'azienda di Colleferro, attraverso l’acquisizione di una partecipazione di circa il 7% del capitale sociale di Avio. Bene anche Saipem
che si è aggiudicata un contratto da 2 miliardi di dollari per il progetto Kutei FPSO
in Indonesia. In calo, invece, soprattutto, STM
, Diasorin
dopo il downgrade
a Underperform da Exane BNP Paribas, e Prysmian
nonostante Oddo BHF e Jefferies ne abbiano incrementano
il target price.
Sul fronte internazionale
, al via oggi la due giorni del Vertice NATO 2026 ad Ankara
in Turchia, che rappresenta un momento cruciale
per comporre gli interessi che ruotano attorno alla guerra in Ucraina.
Dal lato macroeconomico
, l'agenda macro odierna ha mostrato che in Germania
a maggio la produzione industriale
è aumentata
più delle attese su base mensile.
Nessuna variazione significativa per l'euro / dollaro USA
, che scambia sui valori della vigilia a 1,143. Vendite diffuse sull'oro
, che continua la giornata a 4.131,6 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la sessione in rialzo e avanza a 69,34 dollari per barile.
In lieve rialzo lo spread
, che si posiziona a +77 punti base, con un timido incremento di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,75%. Nello scenario borsistico europeo
ferma Francoforte
, che segna un quasi nulla di fatto, seduta senza slancio per Londra
, che riflette un moderato aumento dello 0,38%, e piccolo passo in avanti per Parigi
, che mostra un progresso dello 0,66%.
Lieve aumento per la Borsa Milanese, con il FTSE MIB
che sale dello 0,21% a 53.072 punti, mentre, al contrario, incolore il FTSE Italia All-Share
, che continua la seduta a 55.790 punti, sui livelli della vigilia.
Sui livelli della vigilia il FTSE Italia Mid Cap
(-0,15%); poco sopra la parità il FTSE Italia Star
(+0,44%).
Tra i best performers
di Milano, in evidenza Avio
(+4,70%), Fincantieri
(+3,33%), Saipem
(+2,55%) e Stellantis
(+2,27%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su STMicroelectronics
, che continua la seduta con -4,87%.
Seduta negativa per DiaSorin
, che mostra una perdita del 2,00%.
Sotto pressione Prysmian
, che accusa un calo dell'1,61%.
Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione
, BFF Bank
(+2,00%), Reply
(+1,69%), Safilo
(+1,57%) e NewPrinces
(+1,45%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Technoprobe
, che ottiene -3,18%.
Scivola Cembre
, con un netto svantaggio del 2,14%.
In rosso D'Amico
, che evidenzia un deciso ribasso del 2,05%.
Spicca la prestazione negativa di LU-VE Group
, che scende dell'1,76%.