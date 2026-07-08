Milano 10:56
51.664 -1,51%
Nasdaq 7-lug
29.173 0,00%
Dow Jones 7-lug
52.925 -0,25%
Londra 10:56
10.510 -1,46%
Francoforte 10:55
24.913 -2,17%

Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 7/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 7/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 7 luglio

Grande giornata per il petrolio quotato all'ICE di Londra, che mette a segno un rialzo del 6,16%.

Lo status tecnico di medio periodo del greggio rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 77,56, mentre i supporti sono stimati a 72,6. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 82,53.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```