Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 7/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 7 luglio
Grande giornata per il petrolio quotato all'ICE di Londra, che mette a segno un rialzo del 6,16%.
Lo status tecnico di medio periodo del greggio rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 77,56, mentre i supporti sono stimati a 72,6. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 82,53.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)