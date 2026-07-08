Milano 10:56
51.664 -1,51%
Nasdaq 7-lug
29.173 0,00%
Dow Jones 7-lug
52.925 -0,25%
Londra 10:56
10.510 -1,46%
Francoforte 10:56
24.911 -2,18%

Analisi Tecnica: EUR/CHF del 7/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/CHF del 7/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 7 luglio

Seduta trascurata per il cambio Euro / CHF, che archivia la giornata con un controllato +0,08%.

Lo status tecnico dell'Euro nei confronti del Franco Svizzero è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 0,9232, mentre il primo supporto è stimato a 0,9196. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 0,9268.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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