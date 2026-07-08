Milano 10:56
51.664 -1,51%
Nasdaq 7-lug
29.173 0,00%
Dow Jones 7-lug
52.925 -0,25%
Londra 10:56
10.510 -1,46%
Francoforte 10:56
24.911 -2,18%

Analisi Tecnica: EUR/YEN del 7/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/YEN del 7/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 7 luglio

Frazionale ribasso per il cambio Euro / Yen, che chiude gli scambi con una perdita dello 0,27%.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 185,523, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 184,513. L'equilibrata forza rialzista dell'Euro contro Yen giapponese è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 186,533.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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