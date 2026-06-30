Analisi Tecnica: EUR/YEN del 29/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 29 giugno
Modesta la performance per il cambio Euro / Yen, che ha registrato un marginale guadagno a 184,98.
Lo scenario di medio periodo dell'Euro contro Yen giapponese ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 185,297. Supporto a 184,347. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 186,247.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)