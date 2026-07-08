Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 7/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 7 luglio

Frazionale ribasso per l'Hang Seng Index, che chiude gli scambi con una perdita dello 0,51%.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 23.046,5. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 23.781,8. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 24.517,1.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)