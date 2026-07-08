Milano 15:24
52.034 -0,80%
Nasdaq 7-lug
29.173 0,00%
Dow Jones 7-lug
52.925 -0,25%
Londra 15:24
10.564 -0,95%
Francoforte 15:24
25.019 -1,75%

Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 7/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 7/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 7 luglio

Frazionale ribasso per l'Hang Seng Index, che chiude gli scambi con una perdita dello 0,51%.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 23.046,5. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 23.781,8. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 24.517,1.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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