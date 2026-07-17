Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 16/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 16 luglio
Balza in avanti l'Hang Seng Index, che amplia la performance positiva con un incremento dell'1,33%.
Le implicazioni di breve periodo dell'indice della Borsa di Hong Kong sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 25.286,4. Possibile una discesa fino al bottom 24.452,9. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 26.119,9.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)