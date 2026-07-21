Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 20/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 20 luglio
Giornata decisamente positiva per l'Hang Seng Index che ha chiuso la seduta in rialzo a 25.143,1.
Tecnicamente, l'indice della Borsa di Hong Kong è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 25.410,5, mentre il supporto più immediato si intravede a 24.608,2. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 26.212,8.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)