Milano 17:35
52.285 +0,81%
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Dow Jones 19:14
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Londra 17:35
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Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 20/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 20/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 20 luglio

Giornata decisamente positiva per l'Hang Seng Index che ha chiuso la seduta in rialzo a 25.143,1.

Tecnicamente, l'indice della Borsa di Hong Kong è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 25.410,5, mentre il supporto più immediato si intravede a 24.608,2. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 26.212,8.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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