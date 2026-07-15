Milano 15:54
52.631 -0,44%
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Dow Jones 15:54
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Londra 15:54
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Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 14/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 14/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 14 luglio

Allunga timidamente il passo l'Hang Seng Index, che termina la seduta con un modesto progresso dello 0,52%.

Lo status tecnico dell'indice della Borsa di Hong Kong è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 24.444,2, mentre il primo supporto è stimato a 24.133,7. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 24.754,8.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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