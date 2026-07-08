Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 7/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 7 luglio
Ottima performance per il Light Sweet Crude Oil, che ha chiuso in rialzo del 5,71%.
Lo status tecnico di medio periodo del greggio WTI ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 74,02. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 78,58, mentre il primo supporto è stimato a 69,46.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)