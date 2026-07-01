BCE, Intesa: difficilmente rinuncerà a nuovo rialzo dei tassi entro settembre

(Teleborsa) - Nonostante l'inflazione dell'Eurozona sia calata più del previsto
a 2,8% su anno a giugno, dal 3,2% di maggio, "difficilmente la BCE rinuncerà a un nuovo rialzo dei tassi entro settembre
, ma ulteriori mosse successive potrebbero essere giudicate non necessarie se la propagazione dei rincari energetici all'inflazione core si confermerà contenuta". Lo affermano gli economisti di Intesa Sanpaolo
in una ricerca sul tema.
Viene fatto notare che il dato di giugno è lievemente inferiore al previsto. Inoltre, il picco per l'inflazione energetica potrebbe essere stato raggiunto
e finora i temuti effetti di propagazione agli altri settori sono stati pressoché nulli. La de-escalation in Medio Oriente ha innescato un contro-shock energetico, ma, prima di vedere i suoi effetti, si potrebbe vedere l'impatto del precedente shock su alcune componenti come gli alimentari.
Nello scenario previsto da Intesa, si legge nella nota firmata dall'economista Paolo Mameli, l'inflazione rimarrà elevata (attorno al 3% o poco sopra) per tutto il secondo semestre
dell'anno, anche se i rischi di nuove fiammate inflattive si sono ridotti notevolmente.