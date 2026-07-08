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Eurozona: giornata negativa in Borsa per l'EURO STOXX Retail

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: giornata negativa in Borsa per l'EURO STOXX Retail
Profondo rosso per il comparto vendite al dettaglio europeo, che retrocede a 970,08 punti, in netto calo del 2,85%.
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