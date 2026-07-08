IOR, Marina Natale nuovo membro del Consiglio di Sovrintendenza

(Teleborsa) - L’Istituto per le Opere di Religione (IOR) annuncia la nomina di Marina Natale quale nuovo membro del Consiglio di Sovrintendenza dell’Istituto.



Marina Natale vanta oltre trent’anni di esperienza maturata in posizioni di vertice presso alcune delle principali istituzioni del settore bancario e finanziario. Nel corso della sua carriera ha sviluppato profonde competenze in ambito strategico, finanziario e di governance, nonché una significativa esperienza nelle operazioni straordinarie e nei processi di trasformazione aziendale. Attualmente è Presidente del CdA di Cherry Bank, consigliere di ERG e Nexi .



François Pauly, Presidente del Consiglio di Sovrintendenza, ha commentato: "Sono lieto di dare il benvenuto a Marina Natale nel Consiglio di Sovrintendenza dello IOR. Le sue esperienze di alto profilo e le competenze di leadership maturate ai vertici del sistema bancario e finanziario europeo consentiranno all’Istituto di proseguire nel percorso di rafforzamento della propria governance e di ulteriore sviluppo delle proprie linee strategiche. Il suo ingresso rappresenta un importante contributo al perseguimento degli obiettivi dello IOR, nel rispetto dei principi di trasparenza, responsabilità e integrità che orientano l’azione dell’Istituto al servizio della Santa Sede e della Chiesa nel mondo".













(Foto: ANSA)

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