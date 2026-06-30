Expert.ai, nominato il nuovo CdA. Dario Pardi confermato presidente

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di Expert.ai , società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel mercato dell'intelligenza artificiale applicata alla comprensione del linguaggio, ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 e deliberato di portare a nuovo la perdita dell'esercizio di Expert.ai S.p.A. pari a 12.538.729 euro.



I soci hanno nominato, sulla base delle tre liste presentate dai soci, il nuovo consiglio di amministrazione di Expert.ai, fissando preventivamente in 11 il numero di membri e definendo in 1 esercizio sociale la durata del relativo incarico. Nello specifico, sono stati nominati 9 membri facenti parte della lista n. 1 presentata dal socio GUM Group che detiene 11.581.179 azioni ordinarie, pari al 10,24% del capitale, anche per conto degli azionisti Brioschi e Crespi Holding, Ergo, Sofia Holding, Yellow Holding e Stefano Pedrini; 1 membro facente parte della lista n. 2 presentata dal socio Marco Varone, che detiene 4.225.509 azioni ordinarie, pari al 3,73% del capitale; 1 membro facente parte della lista n. 3 presentata dal socio Stefano Spaggiari, che detiene 3.687.480 azioni ordinarie, pari al 3,26% del capitale. L'assemblea ha nominato quale presidente Dario Pardi.

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