SpaceX, perde slancio il rally dopo l'IPO da record

(Teleborsa) - Le azioni di SpaceX stanno per chiudere le contrattazioni pre-mercato di giovedì in calo di circa il 2%, dopo che il recente rally del titolo ha mostrato segni di rallentamento in seguito alla quotazione da record della scorsa settimana.



L'azienda spaziale e di intelligenza artificiale di Elon Musk ha visto le sue azioni salire di oltre il 40% dopo il suo storico debutto della scorsa settimana, che ha offerto azioni a un prezzo fisso di 135 dollari.



L'ottimismo degli investitori ha mostrato segni di cedimento mercoledì, tuttavia, con le azioni in calo del 5%.



L'azienda produttrice di razzi ha annunciato mercoledì l'ingresso nel consiglio di amministrazione di Roelof Botha, amico e alleato di lunga data di Musk.



Botha ricoprirà la carica di amministratore indipendente e membro del comitato di revisione contabile della società, con effetto immediato. Botha diventa l'ottavo membro del consiglio di amministrazione di SpaceX, dove Musk ricopre la carica di presidente, oltre a quella di CEO e responsabile tecnologico.



Musk controlla oltre l'82% dei diritti di voto in SpaceX e possiede azioni della società per un valore superiore a 1.000 miliardi di dollari.

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