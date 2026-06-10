Eukedos cede il 40,24% di Poggio Imperiale a La Veranella per 2,6 milioni di euro

(Teleborsa) - Eukedos rende noto che il Consiglio di Amministrazione, in data odierna, preso atto del Parere favorevole emesso dal Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, ha approvato la cessione della propria partecipazione, pari al 40,24%, al capitale sociale di Poggio Imperiale alla parte correlata La Veranella, partecipata al 100% da La Villa, già proprietaria della maggioranza del capitale sociale di Poggio Imperiale.



La cessione, spiega una nota, avverrà ad un prezzo concordato pari a euro 2.600.000,00 e determinerà a favore di Eukedos una plusvalenza pari a euro 167.109,37.



Eukedos rende noto, infine, che nella seduta odierna, l’organo gestorio ha nominato per cooptazione, anche al fine di mantenere l’equilibrio di genere, Manuela Bini, con il parere favorevole del Collegio Sindacale, quale nuovo membro dell’organo gestorio, in sostituzione di Barbara Maiani, dimessasi in data 30/042026.



Per quanto a conoscenza della Società, Bini - che ricopre dal 2023 l’incarico di Direttrice del Dipartimento Acquisti della controllata Edos - non possiede, alla data odierna, partecipazioni nell’Emittente. Il nuovo membro del Consiglio di Amministrazione è da considerarsi amministratrice non esecutiva, secondo la definizione fornita dal Codice di Autodisciplina e non è qualificabile come indipendente.



Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre accertato la sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità, in conformità alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, nonché l’inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità. La cooptazione di Bini, che resterà in carica sino alla prossima Assemblea degli Azionisti della Società, è avvenuta in conformità a quanto previsto dall’articolo 13 dello Statuto Sociale e dall’articolo 2386 del Codice civile. Manuela Bini percepirà il medesimo compenso degli altri amministratori stabilito dall’Assemblea degli Azionisti nella seduta del 26 aprile 2024.



(Foto: © Simona Flamigni | 123RF)

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