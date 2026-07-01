ESMA, lo slovacco Peter Tkac entra nel Management Board

(Teleborsa) - L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), l'autorità di vigilanza e regolamentazione dei mercati finanziari dell'Unione europea, ha nominato Peter Tkac della Narodna Banka Slovenska (NBS) della Slovacchia come nuovo membro del Management Board.



L'elezione si è svolta durante la riunione del Board of Supervisors del 30 giugno 2026, al fine di sostituire il membro uscente Ante Zigman (HANFA), il cui mandato si è concluso il 19 giugno 2026. Tkac ricoprirà la carica per il resto del mandato del membro uscente, fino al 31 marzo 2027, con possibilità di rinnovo.



Dal 1° luglio 2026, il Management Board sarà composto da: Verena Ross, Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA); Armi Taipale, Finanssivalvonta (FIN-FSA), Finlandia; Marie-Anne Barbat-Layani, Autorité Des Marchés Financiers (AMF), Francia; Thorsten Potzsch, Bundesanstalt fur Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Germania; Carlo Comporti, Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB), Italia; Christopher Buttigieg Autorità per i servizi finanziari (MFSA), Malta; Peter Tkac, Narodna Banka Slovenska (NBS), Slovacchia; Natasha Cazenave, direttore esecutivo dell'ESMA (membro senza diritto di voto); Vojtech Belling, vicepresidente dell'ESMA (osservatore); rappresentante della Commissione Europea (membro senza diritto di voto).







(Foto: ESMA)

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