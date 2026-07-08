Londra: scambi negativi per Babcock International Group

(Teleborsa) - Pressione sull' azienda britannica specializzata nei servizi di ingegneria, difesa e aerospazio , che tratta con una perdita del 2,92%.



Il confronto del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Babcock International Group rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Allo stato attuale lo scenario di breve di Babcock International Group rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 10,67 sterline. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 10,38. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 10,97.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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