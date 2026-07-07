Shell, profitti da trading di gas in aumento "significativo" nel secondo trimestre

(Teleborsa) - Shell , colosso energetico britannico, ha leggermente rivisto al rialzo le sue previsioni di produzione integrata di gas per il secondo trimestre, sebbene preveda un calo significativo rispetto al primo trimestre a causa degli effetti del conflitto in Medio Oriente.



In particolare, ha previsto una produzione integrata di gas per il periodo aprile-giugno compresa tra 610.000 e 650.000 barili di petrolio equivalente al giorno (boed), in calo di circa il 30% rispetto ai 909.000 boed prodotti nel primo trimestre. In precedenza, le previsioni indicavano un intervallo compreso tra 580.000 e 640.000 boed. La produzione presso l'impianto di conversione gas-liquidi Shell Pearl in Qatar si è interrotta a metà marzo in seguito all'attacco alla città industriale di Ras Laffan che ha danneggiato l'impianto.



Inoltre, i risultati del trading di gas sono stati "significativamente superiori" rispetto al primo trimestre, si legge nell'aggiornamento che come al solito Shell diffonde prima della pubblicazione dei risultati trimestrali completi.



(Foto: Maxim Kuzubov /123RF)

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