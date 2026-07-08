Londra: scambi in positivo per Shell

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il distributore di petrolio e gas naturale , in guadagno dell'1,98% sui valori precedenti.



Il confronto del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Shell rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Le tendenza di medio periodo di Shell si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 30,93 sterline. Supporto stimato a 30,37. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 31,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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