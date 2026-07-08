New York: balza in avanti Applied Materials
(Teleborsa) - Scambia in profit il fornitore di infrastrutture per la produzione di semiconduttori, che lievita del 3,64%.
Lo scenario su base settimanale di Applied Materials rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del produttore di chip. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 586 USD. Primo supporto visto a 554,8. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 534,9.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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