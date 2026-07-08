Parigi: in calo Vinci

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il gruppo industriale francese , che presenta una flessione dell'1,82% sui valori precedenti.



La tendenza ad una settimana di Vinci è più fiacca rispetto all'andamento del CAC40 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Il quadro tecnico della società ingegneristica francese suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 120,8 Euro con tetto rappresentato dall'area 122,1. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 120,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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