Parigi: in calo Vinci
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il gruppo industriale francese, che presenta una flessione dell'1,82% sui valori precedenti.
La tendenza ad una settimana di Vinci è più fiacca rispetto all'andamento del CAC40. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il quadro tecnico della società ingegneristica francese suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 120,8 Euro con tetto rappresentato dall'area 122,1. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 120,3.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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