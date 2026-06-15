Parigi: andamento sostenuto per Vinci

(Teleborsa) - Bene il gruppo industriale francese , con un rialzo del 2,07%.



Comparando l'andamento del titolo con il CAC40 , su base settimanale, si nota che Vinci mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,42%, rispetto a +2,78% dell' indice di Parigi ).





Lo status tecnico di breve periodo della società ingegneristica francese mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 129,3 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 127,8. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 130,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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