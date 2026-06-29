Parigi: movimento negativo per Vinci

(Teleborsa) - Pressione sul gruppo industriale francese , che tratta con una perdita del 2,77%.



La tendenza ad una settimana di Vinci è più fiacca rispetto all'andamento del CAC40 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Le implicazioni tecniche di breve periodo della società ingegneristica francese suggeriscono un sobrio uptrend con prima area di resistenza individuata in area 128,8 Euro e supporto visto a quota 125,3. Tale tendenza positiva introduce dunque una possibile ulteriore ascesa al test 132,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```