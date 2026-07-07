Piazza Affari: scambi al rialzo per Stellantis
(Teleborsa) - Seduta positiva per la casa automobilistica italo-francese-statunitense, che avanza bene del 2,13%.
Il confronto del titolo con il FTSE MIB, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Stellantis rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Lo scenario tecnico di Stellantis mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 5,071 Euro con area di resistenza individuata a quota 5,172. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 5,015.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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