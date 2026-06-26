Piazza Affari: giornata depressa per Stellantis
(Teleborsa) - Composto ribasso per la casa automobilistica italo-francese-statunitense, in flessione dell'1,99% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Stellantis, che fa peggio del mercato di riferimento.
Analizzando lo scenario di Stellantis si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 4,982 Euro. Prima resistenza a 5,075. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 4,94.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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