Piazza Affari: giornata depressa per Stellantis

(Teleborsa) - Composto ribasso per la casa automobilistica italo-francese-statunitense , in flessione dell'1,99% sui valori precedenti.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Stellantis , che fa peggio del mercato di riferimento.





Analizzando lo scenario di Stellantis si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 4,982 Euro. Prima resistenza a 5,075. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 4,94.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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