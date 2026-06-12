Piazza Affari: mette il turbo Stellantis

(Teleborsa) - Grande giornata per la casa automobilistica italo-francese-statunitense , che sta mettendo a segno un rialzo del 5,09%.



La tendenza ad una settimana di Stellantis è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE MIB . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico di Stellantis mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 6,01 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 6,094. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 5,956.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```