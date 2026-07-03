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Piazza Affari: rosso per Stellantis

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: rosso per Stellantis
Ribasso composto e controllato per la casa automobilistica italo-francese-statunitense, che presenta una flessione del 2,31% sui valori precedenti.
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