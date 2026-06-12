BP verso la vendita di partecipazioni in due progetti nel Golfo del Messico

(Teleborsa) - BP sarebbe pronta a vendere le quote possedute in due dei suoi progetti nel Golfo del Messico.



E' quanto riporta Reuters, citando quattro persone informate sulla questione che non hanno però specificato l'entità delle partecipazioni, in merito a quella che sarebbe una delle prime mosse della nuova Ceo Meg O’Neill.



Il colosso petrolifero britannico starebbe valutando, da oltre un anno, di vendere, nello specifico, quote di minoranza nei progetti Kaskida e Tiber, ciascuno dei quali ha un valore stimato di miliardi di dollari per l’azienda.

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