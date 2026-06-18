Stellantis lancia nuova versione della famiglia di furgoni compatti: apertura ordini a settembre

(Teleborsa) - Stellantis Pro One, la business unit globale dedicata ai veicoli commerciali, ha presentato la nuova versione destinata ad ampliare la propria famiglia di Compact Van - la gamma più venduta a livello globale per Stellantis e di cui è leader in Europa, dove detiene una quota di mercato del 48,2% (YTD aprile 2026): quasi un veicolo su due venduti è di marchio Stellantis. Citroen Berlingo Van FIRST, Fiat Professional Doblò EasyPRO, Opel Combo START, PEUGEOT Partner ACTIVE: sono queste le denominazioni della nuova versione Smart Compact Van. L'apertura degli ordini è prevista per settembre, con il lancio commerciale a partire da novembre.



"Essere leader implica una grande responsabilità: i clienti si aspettano l'eccellenza, inclusi quelli che dobbiamo ancora conquistare - ha commentato Eric Laforge, Global Senior Vice President di Stellantis Pro One - Per questo, ascoltando attentamente i loro feedback, abbiamo sviluppato un veicolo razionale, confortevole e modulare, capace di offrire soluzioni originali che rappresentano una vera Unique Selling Proposition".



Le dimensioni esterne e interne restano invariate, con due lunghezze disponibili, una portata utile da 750 kg a 1 tonnellata e un volume di carico compreso tra 3,3 e 4,4 metri cubi. Per quanto riguarda le motorizzazioni, Stellantis si è basata sui feedback dei clienti, adottando una strategia multi-energia finalizzata a facilitare la transizione verso l'elettrificazione, garantendo al contempo l'accessibilità economica. Al centro dell'offerta si colloca il nuovo propulsore 100% elettrico con un'autonomia fino a 270 km — tra le migliori della categoria. La gamma comprende inoltre tre motorizzazioni endotermiche (due diesel e una benzina) con cambio manuale, cui si affiancherà una versione mild-hybrid prevista per il prossimo anno.

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