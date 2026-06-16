SpaceX non arresta la corsa dopo il +40% messo a segno nelle prime due sedute

(Teleborsa) - Le azioni di SpaceX
continuano la loro avanzata negli scambi pre-market di Wall Street di martedì, mettendo il titolo sulla buona strada per estendere un rally dopo il suo debutto di successo venerdì scorso.
Le azioni al momento sono in aumento di circa il 10% in area 212 dollari, dopo avere messo a segno un guadagno di oltre il 40% nelle prime due sessioni di negoziazioni al Nasdaq.
I guadagni hanno portato il valore di mercato della società di razzi e intelligenza artificiale fondata da Elon Musk a oltre 2,5 trilioni di dollari alla chiusura di ieri.
SpaceX ha esercitato l’opzione di over-allotment
dell’IPO, che consente ai sottoscrittori di vendere ulteriori 83,3 milioni di azioni, secondo una dichiarazione di lunedì. La cosiddetta greenshoe aumenta l'importo raccolto a 86,2 miliardi di dollari, ovvero 85,7 miliardi di dollari dopo aver sottratto i 500 milioni di dollari di spese di sottoscrizione elencate nel prospetto.