Stellantis nel board di Factorial Energy con il 9,5%

(Teleborsa) - Stellantis è entrata nel consiglio di amministrazione di Factorial Energy, società statunitense specializzata in batterie allo stato solido, dichiarando una partecipazione del 9,5%. Secondo quanto emerge da alcuni documenti depositati alla Sec, Jon Nelson, Ceo di Stellantis Financial Services, è stato eletto nel board con la chiusura dell'operazione il 5 giugno. Stellantis N.V., Stellantis Europe e Stellantis Ventures possiedono complessivamente 8,67 milioni di azioni ordinarie Serie A di Factorial, derivanti dalla conversione di titoli già detenuti dal gruppo, tra cui azioni privilegiate e warrant del 2021 e una nota convertibile da 2 milioni di dollari sottoscritta nell'agosto 2025.



L'operazione rafforza la partnership industriale avviata nel 2021 tra le due società. Pochi giorni fa Stellantis e Factorial hanno annunciato l'integrazione delle celle Fest (Factorial Electrolyte System Technology) su una Dodge Charger Daytona sperimentale, con l'avvio dei test su strada in condizioni reali.

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