Hays cede a Meraki Capital le attività in sei paesi europei

(Teleborsa) - Hays ha ceduto a Meraki Capital le proprie attività in sei paesi europei.



Le operazioni, che rientrano in un piano di riorganizzazione del portafoglio e di miglioramento delle performance finanziarie, hanno avuto ad oggetto in particolare la vendita degli asset in Repubblica Ceca, Danimarca, Ungheria, Lussemburgo, Romania e Svezia per un corrispettivo di circa 4 milioni di sterline.



La società di recruting ha dichiarato che la cessione delle suddette attività comporterà una modesta perdita non monetaria nel secondo semestre dell'esercizio fiscale 2026.



Hays sta inoltre valutando diverse opzioni per i suoi business in Belgio, Brasile, Cina, Malesia, Paesi Bassi, Singapore ed Emirati Arabi Uniti.

Condividi

```