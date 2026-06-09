Tencent, titolo tonico a Hong Kong in scia a ordini di bond per oltre $6 mld

(Teleborsa) - Seduta tonica per le azioni Tencent Holdings che guadagnano intorno al 2% alla Borsa di Hong Kong dopo aver registrato ordini per oltre 6 miliardi di dollari nell'ambito di un'offerta di bond in doppia valuta, superando l'obiettivo di raccolta pari a circa 4 miliardi di dollari.



Gli ordini complessivi per le obbligazioni offshore della società denominate in yuan, secondo quanto rilevato da Reuters, sono superiori a 20,5 miliardi di yuan (3,02 miliardi di dollari), mentre la domanda per i suoi bond in dollari statunitensi ha oltrepassato i 3 miliardi di dollari.



Tencent sta trattando obbligazioni in yuan offshore a 10 e 30 anni, unitamente a titoli in dollari statunitensi a 10 e 20 anni.



La guidance iniziale sui prezzi delle obbligazioni in dollari era stata fissata rispettivamente a 80 e 90 punti base al di sopra dei titoli del Tesoro statunitensi.













(Foto: Donald Wu on Unsplash)

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