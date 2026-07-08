UE: Italia non ha affrontato in modo soddisfacente le violazioni sulle norme sui giudici onorari

(Teleborsa) - La Commissione europea ha deciso di inviare un parere motivato all'Italia in merito ai giudici onorari già in servizio al 15 agosto 2017. La legge italiana prevede che questi giudici onorari rinuncino ai diritti derivanti dal precedente servizio onorario - compresi i diritti basati sul diritto dell'UE - per ottenere lo status di dipendente.



Tuttavia, la Corte di giustizia ha stabilito che tali rinunce violano il diritto dell'UE. Inoltre, la Commissione ha rilevato un trattamento discriminatorio nei confronti di questi giudici in base ai diritti di lavoro a tempo parziale o a tempo determinato. La risposta dell'Italia alla messa in mora della Commissione non ha risolto tali problematiche.



A seguito della messa in mora inviata all'Italia nel luglio 2021, la Commissione ha valutato le misure e le spiegazioni fornite dalle autorità italiane e ha concluso che esse non affrontano in modo soddisfacente le violazioni del diritto dell'UE individuate. Pertanto, la Commissione ha inviato un parere motivato alle autorità italiane, le quali hanno ora due mesi di tempo per rispondere. In caso contrario, la Commissione potrebbe decidere di deferire il caso alla Corte.

Condividi

```