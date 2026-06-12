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UE approva aiuto di Stato da 11,9 milioni di euro all'italiana Zanetti per produzione formaggi

Agroalimentare, Economia
UE approva aiuto di Stato da 11,9 milioni di euro all'italiana Zanetti per produzione formaggi
(Teleborsa) - La Commissione europea ha approvato, in base alle norme UE sugli aiuti di Stato, una misura italiana da 11,9 milioni di euro a sostegno di un progetto di investimento nel settore lattiero-caseario. Il beneficiario della misura è Zanetti, un'azienda attiva nella produzione di formaggi tradizionali italiani, con particolare attenzione ai prodotti a Denominazione di Origine Protetta (DOP) come Grana Padano e Parmigiano Reggiano.

L'aiuto sosterrà la modernizzazione della linea produttiva di Zanetti e contribuirà allo sviluppo economico del settore lattiero-caseario e dell'area attorno allo stabilimento situato nella provincia di Mantova. Il progetto di investimento avrà inoltre un impatto ambientale positivo, grazie alla riduzione del consumo energetico e delle emissioni derivanti dal trasporto su strada. L'aiuto sarà concesso sotto forma di sovvenzione diretta.

La Commissione ha ritenuto che la misura sia necessaria e appropriata per conseguire l'obiettivo perseguito, sostenendo al contempo gli obiettivi della Politica agricola comune. Inoltre, ha concluso che la misura è proporzionata, in quanto limitata al minimo necessario, e che avrà un impatto limitato sulla concorrenza e sugli scambi all'interno dell'UE. Su questa base, la Commissione ha approvato la misura italiana ai sensi delle norme UE sugli aiuti di Stato.
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