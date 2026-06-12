UE approva aiuto di Stato da 11,9 milioni di euro all'italiana Zanetti per produzione formaggi

(Teleborsa) - La Commissione europea ha approvato, in base alle norme UE sugli aiuti di Stato, una misura italiana da 11,9 milioni di euro a sostegno di un progetto di investimento nel settore lattiero-caseario. Il beneficiario della misura è Zanetti, un'azienda attiva nella produzione di formaggi tradizionali italiani, con particolare attenzione ai prodotti a Denominazione di Origine Protetta (DOP) come Grana Padano e Parmigiano Reggiano.



L'aiuto sosterrà la modernizzazione della linea produttiva di Zanetti e contribuirà allo sviluppo economico del settore lattiero-caseario e dell'area attorno allo stabilimento situato nella provincia di Mantova. Il progetto di investimento avrà inoltre un impatto ambientale positivo, grazie alla riduzione del consumo energetico e delle emissioni derivanti dal trasporto su strada. L'aiuto sarà concesso sotto forma di sovvenzione diretta.



La Commissione ha ritenuto che la misura sia necessaria e appropriata per conseguire l'obiettivo perseguito, sostenendo al contempo gli obiettivi della Politica agricola comune. Inoltre, ha concluso che la misura è proporzionata, in quanto limitata al minimo necessario, e che avrà un impatto limitato sulla concorrenza e sugli scambi all'interno dell'UE. Su questa base, la Commissione ha approvato la misura italiana ai sensi delle norme UE sugli aiuti di Stato.

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