Moody's, multa da 2,15 milioni di euro dall'ESMA per aver fornito informazioni errate

(Teleborsa) - L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), l'autorità di vigilanza e regolamentazione dei mercati finanziari dell'UE, ha multato la filiale tedesca di Moody's per un totale di 2.145.000 euro, per aver commesso quattro violazioni del Credit Rating Agencies Regulation (CRA Regulation).



"Moody's Germania ha violato il Regolamento CRA non fornendo all'ESMA dati completi, accurati e aggiornati - ha commentato Verena Ross, presidente dell'ESMA - Una rendicontazione affidabile e di alta qualità è fondamentale per individuare i rischi e mantenere la trasparenza nei mercati finanziari dell'UE. L'ESMA continuerà a garantire che le agenzie di rating del credito rispettino le proprie responsabilità e mantengano sistemi e controlli solidi".



Gli errori hanno interessato solo i dati inviati da Moody's Germania all'ESMA (anche quando agisce per conto di altre agenzie di rating del credito all'interno del suo gruppo) e pubblicati sulla piattaforma centrale dell'ESMA. Tali violazioni non hanno inciso sui rating di credito pubblicati sul sito web di Moody's Germania. Tuttavia, una rendicontazione completa e accurata ai sensi della CRA Regulation è fondamentale per consentire all'ESMA di raggiungere i propri obiettivi statutari, tutelare gli investitori e promuovere il corretto funzionamento dei mercati finanziari.



L'ESMA ha inoltre individuato delle "carenze nel quadro di rendicontazione regolamentare di Moody's Germania, comprese le sue politiche, procedure e meccanismi di controllo interno", si legge in una nota. È stato accertato che le violazioni sono state "causate da negligenza da parte di Moody's Germania".

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